«مصر للطيران» تسير 22 رحلة جوية اليوم لنقل 5300 حاجًا من الأراضي المقدسة

أكد الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة مستمرة في تكثيف رحلاتها الجوية لعودة ضيوف الرحمن من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية الأخرى.

وأضاف “النحاس” إنه من المقرر أن تسير الشركة، اليوم الجمعة، 22 رحلة جوية لنقل 5300 ألف حاجاً من قرعة أسر الشهداء ومحافظات القاهرة والجيزة والغربية وتضامن محافظات الدقهلية والقليوبية، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت المتهجين إلى كوبنهاجن وأمستردام و باريس وبروكسل والجزائر وأبوجا و بانجكوك وتورنتو فضلاً عن حج السياحة والأفراد وبعثات وزارة التضامن.