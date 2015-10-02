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«طالبان» تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية في أفغانستان

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«طالبان» تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية في أفغانستان «طالبان» تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية في أفغانستان

2 أكتوبر 2015 | 10:35 صباحاً

طالبان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، مسئوليتها عن أسقاط طائرة النقل العسكرية الأمريكية “سي-130″ التي خلف تحطمها في شرق أفغانستان 15 قتيلاً الليلة الماضية.
> ونقلت قناة “العربية” عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم “طالبان” – قوله إن “مجاهدي الحركة اسقطوا طائرة أمريكية ذات أربع محركات في جلال آباد”، ولم تقدم مهمة الحلف الأطلسي حتى الآن أي تفسير لأسباب تحطم الطائرة.
> وكان مسؤول أمريكي في مجال الدفاع قد أكد مقتل 15 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكري أمريكية في شرق أفغانستان ليل الخميس – الجمعة.
> وقال براين تريبوس، العقيد في جيش البر الأمريكي إن “الطاقم والركاب قتلوا”.

 

أ ف ب

2015-10-02

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