«طالبان» تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، مسئوليتها عن أسقاط طائرة النقل العسكرية الأمريكية “سي-130″ التي خلف تحطمها في شرق أفغانستان 15 قتيلاً الليلة الماضية.

> ونقلت قناة “العربية” الإخبارية عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم “طالبان” – قوله إن “مجاهدي الحركة اسقطوا طائرة أمريكية ذات أربع محركات في جلال آباد”، ولم تقدم مهمة الحلف الأطلسي حتى الآن أي تفسير لأسباب تحطم الطائرة.

> وكان مسؤول أمريكي في مجال الدفاع قد أكد مقتل 15 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكري أمريكية في شرق أفغانستان ليل الخميس – الجمعة.

> وقال براين تريبوس، العقيد في جيش البر الأمريكي إن “الطاقم والركاب قتلوا”.

أ ف ب