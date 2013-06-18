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كيف يتم الاتساع فى شرايين الجسم الكبيرة وما مدى خطورته؟

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كيف يتم الاتساع فى شرايين الجسم الكبيرة وما مدى خطورته؟ كيف يتم الاتساع فى شرايين الجسم الكبيرة وما مدى خطورته؟

أرسلت قارئة تسأل، كيف يمكن إصابة المريض باتساع فى الشرايين الكبيرة فى الجسم وما مدى خطورتها عليه وكيف يمكن علاجها؟

فى حالة من الحالات المنتشرة بشدة بين المرضى خاصة شريحة المرضى من كبار السن بمرور السنين يحدث نوعا من الضعف التدريجى لجدار الشرايين لديهم لذا من السهل جدا أن يحدث نوع من تصلب فى هذه الشرايين الكبيرة لديهم، بسبب هذا الضعف هذا ما أوضحه الدكتور محمد المغاورى عبده استشارى الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى.

الذى أوضح أن فى مثل هذه الحالات يحدث نوعا من الانبعاج فى الشرايين الكبيرة فى جسم الإنسان أى فى جزء منه مما يظهر بعض الاتساع وقد يصل بالتدريج إلى حد الانفجار بسبب تيبس الشرايين وارتفاع شديد فى ضغط دم المريض، مما يؤدى إلى زيادة تدفق ونزف الدماء بشدة لأنه يصيب الشرايين الكبيرة فى جسم الإنسان ويجب علاج هذه الحالة بسرعة فائقة حتى لا يؤثر النزيف على المريض، ويتم إنقاذه.

وأضاف أن المشكلة تكمن فى حدوث انفجار فى بعض الشرايين لدى هؤلاء المرضى مما قد يتسبب لهم فى الوفاة السريعة خاصة إذا انفجر الشريان الكبير الموجود فى البطن، ويحدث أيضا هذا الانفجار بشدة فى بعض الشرايين الأخرى الكبيرة فى جسم الإنسان. ويكون المريض فى هذه الحالة يعانى من مشكلة كبيرة يجب التعامل معها بمهارة طبيب مختص وبسرعة شديدة.

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مصر 365