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الرئيس اليمنى: تحرير ميون وباب المندب يمنع تهديد الملاحة والاستقرار بالمنطقة

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الرئيس اليمنى: تحرير ميون وباب المندب يمنع تهديد الملاحة والاستقرار بالمنطقة الرئيس اليمنى: تحرير ميون وباب المندب يمنع تهديد الملاحة والاستقرار بالمنطقة
أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ضرورة توحيد الصفوف لاستعادة محافظة تعز وتحريرها من الانقلابيين مثلما تم بالأمس استعادة وتحرير مآرب واليوم جزيرة ميون وباب المندب لقطع الطريق أمام الأطماع التي تتربص باليمن وجيرانها وتهدد الملاحة والاستقرار في المنطقة.

وقال هادى - فى لقاء عقده الليلة الماضية فى نيويورك مع أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية فى الولايات المتحدة وأعضاء الجالية اليمنية - إن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة وهذا ما يتجسد اليوم في التعاون والتكامل ووحدة المصير المشترك.

ومن ناحية أخرى، وصل الرئيس اليمنى إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية حسب الصفحة الرسمية له على الفيسبوك .

وفى تعز واصلت طائرت دول التحالف العربى فجر اليوم قصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن .

فقد استهدفت الطائرات القصر الجمهوري والأمن المركزي وتبة السلال والدفاع الجوى واستمر تحليق الطائرات لفترة طويلة .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية نقلا عن مصادر المقاومة الشعبية أن حوالى 70 من عناصر المليشيات قتلوا في مواجهات مع المقاومة وغارات لطيران التحالف في الوازعية وباب المندب غرب مدينة تعز.

وقالت المصدر إن الطائرات دمرت 8 دوريات عسكرية للمليشيات ومخزن أسلحة في إحدى مدارس مديرية الوازعية .

وكانت قوات من الميليشيات قد سيطرت منذ 4 أيام على مديرية الوازعية وحاولت التقدم فى اتجاه محافظة لحج الجنوبية المجاورة لتعز والسيطرة على الطريق الساحلى تعز – عدن فقامت المنطقة العسكرية الرابعة بإرسال قوات إلى منطقة كرش لصد الميليشيات ودعم المقاومة هناك بدعم من قوات وطائرات التحالف واستطاعت صدهم والسيطرة على أجزاء كبيرة من الوازعية، فى حين قامت قوات أخرى بالسيطرة على باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية .
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