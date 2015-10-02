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تركيا وحلفاؤها يدعون روسيا لوقف الضربات الجوية فى سوريا

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تركيا وحلفاؤها يدعون روسيا لوقف الضربات الجوية فى سوريا تركيا وحلفاؤها يدعون روسيا لوقف الضربات الجوية فى سوريا
دعت تركيا وشركاؤها فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش روسيا إلى وقف هجماتها على المعارضة السورية والتركيز على قتال التنظيم المتشدد وعبروا عن "قلقهم العميق" للضربات الروسية فى سوريا.

وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء من دول الخليج العربية قالت تركيا إن التحركات العسكرية الروسية في سوريا تمثل "تصعيدا جديدا" للصراع ولن تسفر إلا عن تأجيج التطرف.
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