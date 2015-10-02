مقتل 4 جنود ورجال شرطة في هجمات من عناصر الكردستاني في 4 مدن بتركيا

لقى صف ضابط وجندي حتفهما في هجوم مسلح نفذته عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصفها الحكومة التركية بـ “الإرهابية”، أثناء خروجهما من منزليهما للالتحاق بموقع عملهما في بلدة “سيلوان” التابعة لمحافظة “دياربكر” ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الجمعة، أنه في سياق متصل لقى جندي آخر مصرعه على إثر انفجار لغم أرضي مزروع على جانب الطريق المؤدي إلى بلدة “بيت الشباب” التابعة لمحافظة “شرناق” بجنوب شرقي تركيا أثناء مرور رتل عسكري لأداء مهام تفتيش الطريق البري.

من جانب آخر، لقي شرطي حتفه في اشتباكات اندلعت في ضواحي بلدة “نصيبين” التابعة لمحافظة “ماردين” بجنوب شرقي تركيا في هجمات شنها أعضاء المنظمة الانفصالية، فيما شنت القوات المرابطة في المنطقة عملية عسكرية موسعة النطاق وبدعم طائرات مروحية مقاتلة في محاولة لشل حركة الانفصاليين المتورطين في هذه الهجمات.

أ ش أ