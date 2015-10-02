بحث التعاون في مجال تصنيع عربات القطارات ومترو الانفاق بين مصر وبيلاروسيا

صرح سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأنه زار مؤخرا مصنعا لإنتاج عربات قطار الركاب وعربات الشحن والترام ومترو الانفاق تابع للهيئة العربية للتصنيع ، موضحا أنه ناقش مع محمد عبد الرحمن حسين رئيس مجلس إدارة المصنع فرص تنفيذ مشروعات مشتركة بين المصانع البيلاروسية مثل “الشركة القابضة بلكومنامش ” وشركة عربات موغيليوف ” وشركة ” ستادلر منيسك ” المتخصصة في مجال السكك الحديدية والترام في البلديات .

وأضاف، أن الجانب المصري أعرب عن اهتمامه بزيارة بيلاروسيا والتعاون مع الشركات البيلاروسية في مجالات محل اهتمام مشترك ، مشيرا إلي انه قام بجولة دخل المصنع شاهد خلالها عربات القطارات ومترو الانفاق ، وأنه أشاد بالقدرات التكنولوجية العالية للمصنع خاصة فيما يتعلق بسطح البلازما والمعالجة الحرارية وتشكيل المعادن والدهانات وتكنولوجيا المعلومات .

أ ش أ