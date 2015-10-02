أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا: ضرباتنا في سوريا ستستمر من 3 – 4 أشهر

Google+ Print
روسيا: ضرباتنا في سوريا ستستمر من 3 – 4 أشهر روسيا: ضرباتنا في سوريا ستستمر من 3 – 4 أشهر

فلاديمير بوتين يتفقد القوات الروسية “أرشيفية”

كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي، اليوم الجمعة، أن الحملة الجوية على سوريا ستستمر من 3-4 أشهر.

وأعلن البرلماني الروسي اليكسي بوشكوف، أن وتيرة الغارات الجوية الروسية في سوريا ستتصاعد، حسبما ذكرت “العربية نت”.

وقال بوشكوف، في تصريح لإذاعة “أوروبا 1″، إن “هناك دائماً مخاطر بأن تطول لكن الحديث في موسكو يدور حول ثلاثة إلى أربعة أشهر من العمليات”، مشيراً إلى أن الوتيرة ستتصاعد “حتماً”.

تأتي تصريحات بوشكوف قبيل اجتماع مرتقب يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا في باريس.

ويأتي ذلك بعد قليل من تصريحات أكد فيها البيت الأبيض أن موسكو لن تتمكن من هزيمة تنظيم “داعش” إذا استمرت في دعم نظام الأسد، وأضاف أنه يتعين على روسيا دفع تكاليف ضرباتها الجوية في سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا