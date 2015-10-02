روسيا: ضرباتنا في سوريا ستستمر من 3 – 4 أشهر

كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي، اليوم الجمعة، أن الحملة الجوية على سوريا ستستمر من 3-4 أشهر.

وأعلن البرلماني الروسي اليكسي بوشكوف، أن وتيرة الغارات الجوية الروسية في سوريا ستتصاعد، حسبما ذكرت “العربية نت”.

وقال بوشكوف، في تصريح لإذاعة “أوروبا 1″، إن “هناك دائماً مخاطر بأن تطول لكن الحديث في موسكو يدور حول ثلاثة إلى أربعة أشهر من العمليات”، مشيراً إلى أن الوتيرة ستتصاعد “حتماً”.

تأتي تصريحات بوشكوف قبيل اجتماع مرتقب يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا في باريس.

ويأتي ذلك بعد قليل من تصريحات أكد فيها البيت الأبيض أن موسكو لن تتمكن من هزيمة تنظيم “داعش” إذا استمرت في دعم نظام الأسد، وأضاف أنه يتعين على روسيا دفع تكاليف ضرباتها الجوية في سوريا.