التدخين وهرمونات الأنوثة أهم أسباب "السليوليت".. و6 نصائح تخلصك منه

السليوليت أو تعرجات البشرة من المشاكل التى تواجهها أغلب النساء، وقد أكدت الدراسات أن نحو 85% من النساء يعانين من السليوليت بدرجات مختلفة، وبغض النظر عن أوزانهن، والسبب أرجعته الأبحاث الى هرمونات الأنوثة وتأثيرها على تكتل الدهون بالجسم.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف على دور التغذية فى ظهور أو علاج سليوليت البشرة، ويقدم فى السطور التالية عددا من النصائح لعلاج تلك المشكلة وهى:

- قللى من تناول الطعام الدسم والذى يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

>- التدخين يعد من أكبر الأسباب التى تساهم فى رفع فرص التعرض للسليوليت فحاولى الإقلاع عنه.

>- احرصى على ممارسة الرياضة بصورة يومية فزيادة كتلة العضلات تساهم فى منح البشرة مظهرا أملس وصحيا.

>- تناولى ما لا يقل عن 3 ليترات من الماء يوميا فهو يخلص الجسم من السموم التى تتراكم تحت البشرة مكونة السليوليت.

>- لا تسرفى فى تناول المنبهات كالقهوة أو المياه الغازية.

>- احرصى على تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه يوميا فهى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة.