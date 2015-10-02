أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التدخين وهرمونات الأنوثة أهم أسباب "السليوليت".. و6 نصائح تخلصك منه

Google+ Print
التدخين وهرمونات الأنوثة أهم أسباب "السليوليت".. و6 نصائح تخلصك منه التدخين وهرمونات الأنوثة أهم أسباب "السليوليت".. و6 نصائح تخلصك منه
السليوليت أو تعرجات البشرة من المشاكل التى تواجهها أغلب النساء، وقد أكدت الدراسات أن نحو 85% من النساء يعانين من السليوليت بدرجات مختلفة، وبغض النظر عن أوزانهن، والسبب أرجعته الأبحاث الى هرمونات الأنوثة وتأثيرها على تكتل بالجسم.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف على دور التغذية فى ظهور أو علاج سليوليت البشرة، ويقدم فى السطور التالية عددا من النصائح لعلاج تلك المشكلة وهى:

- قللى من تناول الطعام الدسم والذى يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة.
>- التدخين يعد من أكبر الأسباب التى تساهم فى رفع فرص التعرض للسليوليت فحاولى الإقلاع عنه.
>- احرصى على ممارسة الرياضة بصورة يومية فزيادة كتلة العضلات تساهم فى منح البشرة مظهرا أملس وصحيا.
>- تناولى ما لا يقل عن 3 ليترات من الماء يوميا فهو يخلص الجسم من السموم التى تتراكم تحت البشرة مكونة السليوليت.
>- لا تسرفى فى تناول المنبهات كالقهوة أو المياه الغازية.
>- احرصى على تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه يوميا فهى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم