مسلح يقتل 9 في معهد تعليمي بولاية أوريجون الأمريكية

قالت السلطات إن مسلحا فتح النار داخل معهد تعليمي في جنوب غرب ولاية اوريجون الامريكية يوم الخميس فقتل تسعة اشخاص واصاب سبعة اخرين قبل ان تقتله الشرطة بالرصاص في احدث واقعة قتل عشوائي داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة.

وقتل المشتبه به في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة في سنايدر هول بكلية اومبكوا في روزبرج عقب الحادث في حوالي الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش).

ولم يعلن هوية المسلح من جانب السلطات التي قالت إنها لاتزال تحقق لمعرفة دوافعه. غير ان شبكات سي.بي.اس وسي.إن.إن وان.بي.ٍسي التلفزيونية نقلت عن مصادر لم تسمها بسلطات انقاذ القانون قولها ان الرجل يدعى كريس هاربر وعمره 26 عاما.

وقالت شبكة سي.إن.إن انه عثر على ثلاثة مسدسات و”بندقية طويلة” مملوكة للرجل في موقع الحادث.

ومذبحة روزبرج هي الاحدث في سلسلة حوادث اطلاق نار عشوائي داخل كليات ودور للسينما وقواعد عسكرية وكنائس امريكية في السنوات القليلة الماضية. والحادث هو الاكثر فتكا منذ اطلاق النار في يونيو حزيران في كنيسة في ساوث كارولاينا مما أدى لمقتل تسعة اشخاص.

واثارت حوادث القتل مطالبات بمزيد من السيطرة على الاسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث يحمي التعديل الثاني بالدستور الامريكي ملكية الاسلحة النارية.

ومتحدثا امام الصحفيين بعد حادث اطلاق النار في اوريجون قال الرئيس الامريكي باراك أوباما إن الحادث يجب ان يدفع الامريكيين الي مطالبة المسؤولين المنتخبين بمزيد من السيطرة على الاسلحة النارية.

وقال اوباما وقد بدا غاضبا ان حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة اصبحت “شيئا روتينيا.”

رويترز