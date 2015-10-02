هل تؤثر أقراص تثبيت الحمل على استمراره وسلامة الجنين؟

أرسلت قارئة تقول: إنها حامل فى الشهر الرابع، وفى الشهور السابقة تعرضت لإجهاض منذر وصف لها الطبيب أقراص تثبيت الحمل التى تعتمد على هرمون البروجسترون، وتسال عن تأثير هذا الهرمون على الحمل والجنين وهل يمكن أن يتسبب فى أضرار صحية فيما بعد؟

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، مؤكدا أن أقراص تثبيت الحمل تعد من العلاجات الآمنة فى تلك الفترة بل هى من الوسائل الضرورية لبعض الحالات التى تتعرض لأمراض ومشاكل عضوية تهدد استمرار الحمل.

أما عن هرمون البروجسترون الذى تحتويه تلك الأقراص، فيؤكد أبو النجا أنه لا يمثل أيضا أى خطورة تذكر على الأم والجنين طوال فترة الحمل، ولما بعد الولادة فهذا الهرمون يفرز منذ شهور الحمل الأولى بنسبة عالية جدا ترتفع مع تقدم الحمل، وبالتالى فتناوله لا يمثل أى تأثير أو خطورة على الأم والجنين، كما لا يؤثر على النسبة الطبيعية المفرزة من هرمون الأنوثة بجسم المرأة.