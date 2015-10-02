احترس.. علاج البهاق يختلف تبعا لنوعه وأماكن انتشاره

البهاق من الأمراض الجلدية التى يتعرض لها البعض، وتمثل ضغطا نفسيا كبيرا لهم، وعن ذلك أرسل قارئ يقول: إنه يعانى من مرض البهاق منذ سنوات، وينتشر المرض فى أنحاء الجسم، وبعد استشارة الطبيب وصف له جرعات من حقن الكورتيزون والتى بالفعل حققت نتائج جيدة فى علاج البهاق من بعض المناطق كاليد، ولكن انتشار المرض ظل كما هو فى مناطق أخرى كالأرجل والجبين.

ويسأل عن الوسائل الأخرى التى يمكنها أن تقضى على البهاق فى الأماكن المتبقية ؟

يجيب عن سؤاله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب القصر العينى الدكتور محسن سليمان، مؤكدا أن علاجات مرض البهاق شهدت تطورا وتنوعا كبيرا فى السنوات الأخيرة، وبدأ الاعتماد على العديد من الوسائل العلاجية تبعا لاختلاف نوع المرض ومكان انتشاره.

وبالنسبة لحالة القارئ ينصح سليمان بالتوقف عن جرعات الكورتيزون، طالما لم تتطور فى علاجها لمناطق أخرى من الجسم، والبدء بالبحث فى الوسائل العلاجية الأخرى ولعل من أهمها العلاج بأشعة الليزر أو زرع الخلايا الصبغية.