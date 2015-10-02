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بالصور.."مستقبل وطن" يبدأ حملته الانتخابية من الوادى الجديد

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بدأ حزب مستقبل وطن، مساء أمس الخميس، جولاته للدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراء المرحلة الأولى منها يومى 18 و19 من شهر أكتوبر الجارى من الوادى الجديد، حيث التقى محمد بدران رئيس الحزب بجمال محمد آدم، مرشح الحزب عن دائرة الخارجة، وحضر معه مؤتمرا جماهيريا عقد بالدائرة.

وعرض رئيس حزب مستقبل وطن خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الذى نظمه المرشح، رؤية الحزب فى الانتخابات، وخطته المتكاملة للنهوض بالوطن فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتاريخ الحزب من بداية نشأته كحملة لدعم المشير عبد الفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية، حتى أصبح أحد أكبر الأحزاب السياسية الموجودة بالمشهد السياسى، على حد قوله.
>وأوصح بدران، أن الحزب يضم بين طياته الآلاف من الشباب الوطنى المحب لوطنه، ولايبتغى أى مغانم سياسية أو غيره، مشيرًا إلى أن الحزب جاهد وسيجاهد من أجل الوصول لوطن يأمله الجميع.

جاء ذلك فى إطار الجولة التى يقوم بها محمد بدران وعدد من قيادات الحزب بمحافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية وذلك من أجل دعم ومساندة مرشحيه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365