سيسكو العالمية: مستعدون للتعاون مع مصر فى تنفيذ مدن رقمية

قال ديفيد ميدز نائب رئيس شركة سيسكو الأمريكية العالمية فى مجال الخدمات الرقمية لقارة أفريقيا ، إن تنفيذ مدن جديدة بالنظام الرقمى تحتاج لقيادة ودولة تتبنى تنفيذ هذه المدن عن طريق جلب شراكة بين القطاع العام والخاص" ، مؤكدا على استعداد شركته لتنفيذ مدن جديدة تعمل بالنظام الرقمى وتكنولوجيا الاتصالات فى مصر

وأضاف ميدز فى تصريحات تلفزيونية، أن رواندا سبقت مصر فى تدشين مدن رقمية حديثة تعمل بالإنترنت رغم قلة إمكانياتها.

فيما قال أيمن الجوهرى مدير عام شركة سيسكو بمصر، إن تطوير البنية التحتية لمجال لتكنولوجيا الرقمية بمصر سيساهم فى بناء مدن تعمل بنظام الإنترنت على غرار الدول المتقدمة خلال عام أو عامين على الأكثر.

وأضاف الجوهرى، أن تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت يؤدى إلى زيادة الدخل القومى للبلاد، لافتا إلى أن الشركة مستعدة لتدشين مشروعات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات بالمدن الجديدة عن طريق شراكة بين القطاع الخاص والحكومى فى مصر.