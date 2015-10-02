أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيسكو العالمية: مستعدون للتعاون مع مصر فى تنفيذ مدن رقمية

Google+ Print
سيسكو العالمية: مستعدون للتعاون مع مصر فى تنفيذ مدن رقمية سيسكو العالمية: مستعدون للتعاون مع مصر فى تنفيذ مدن رقمية
قال ديفيد ميدز نائب رئيس شركة سيسكو الأمريكية العالمية فى مجال الخدمات الرقمية لقارة أفريقيا ، إن تنفيذ مدن جديدة بالنظام الرقمى تحتاج لقيادة ودولة تتبنى تنفيذ هذه المدن عن طريق جلب شراكة بين القطاع العام والخاص" ، مؤكدا على استعداد شركته لتنفيذ مدن جديدة تعمل بالنظام الرقمى وتكنولوجيا الاتصالات فى .

وأضاف ميدز فى تصريحات تلفزيونية، أن رواندا سبقت مصر فى تدشين مدن رقمية حديثة تعمل بالإنترنت رغم قلة إمكانياتها.

فيما قال أيمن الجوهرى مدير عام شركة سيسكو بمصر، إن تطوير البنية التحتية لمجال لتكنولوجيا الرقمية بمصر سيساهم فى بناء مدن تعمل بنظام الإنترنت على غرار الدول المتقدمة خلال عام أو عامين على الأكثر.

وأضاف الجوهرى، أن تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت يؤدى إلى زيادة الدخل القومى للبلاد، لافتا إلى أن الشركة مستعدة لتدشين مشروعات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات بالمدن الجديدة عن طريق شراكة بين القطاع الخاص والحكومى فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية