مصادر:الشيحى يعد استراتيجة لتطوير البحث العلمى وانتخابات الطلبة آخر أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يعكف على إعداد استراتيجية كاملة لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى، لتقديمها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "الشيحى" يحقق فى بعض القرارات الوزارية المخالفة للدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق، فى تعيين عدد من موظفى الوزارة وتولى بعضهم أكثر من وظيفة فى آن واحد.

وتابعت المصادر، أن الدكتور أشرف الشيحى، فتح ملف انتخابات الاتحادات الطلابية، التى من المفترض أن تجرى فى الأربعة أسابيع الأولى من العام الدراسى، والتى ألغاها الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق، حيث إنه من المقرر فتح باب الانتخابات الطلابية بحد أقصى أواخر أكتوبر الجارى.

وأكدت المصادر، أن اجتماعًا جمع الدكتور أشرف الشيحى، مع أعضاء لجنة اللائحة الطلابية التى تضم نواب رؤساء جامعات وبعض مديرى رعايات الشباب، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة الانتخابات الطلابية وآلية إجرائها فى حالة الاستقرار وفقًا للائحة الطلابية الجديدة التى تم إقرارها وتمريرها العام الماضى دون موافقة ممثلى الطلاب، الذين شاركوا فى معسكر إعداد اللائحة بأبى قير بالإسكندرية وانسحب 90% منهم.