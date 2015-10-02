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67%من القراء يتوقعون نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان

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67%من القراء يتوقعون نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان 67%من القراء يتوقعون نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان؟"، توقع غالبية القراء نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان.

وتوقع 67% من القراء نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان، فى الوقت الذى استبعد فيه 30% من القراء نجاح الجامعات فى السيطرة على شغب طلاب الإخوان، بينما أعرب 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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