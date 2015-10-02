أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر بـ"التعليم العالى": 10% زيادة بأعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة

Google+ Print
مصادر بـ"التعليم العالى": 10% زيادة بأعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة مصادر بـ"التعليم العالى": 10% زيادة بأعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة
كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر زيادة أعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة بنسبة 10%، على الأعداد التى أقرها مكتب القبول من قبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الالتزام بالحدود الدنيا التى أعلنها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق وهى: "95% بكليات الطب البشرى و90% لطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و80% للهندسة و70% للفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية و60% للاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة واللغات والترجمة والإعلام و55% لباقى الكليات".

وتابعت المصادر، أن الجامعات الخاصة ستقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى من المتقدمين لها، وذلك استجابة من الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى لشكاوى من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الذين تقدموا بها للوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365