مصادر بـ"التعليم العالى": 10% زيادة بأعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر زيادة أعداد المقبولين فى الجامعات الخاصة بنسبة 10%، على الأعداد التى أقرها مكتب القبول من قبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الالتزام بالحدود الدنيا التى أعلنها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق وهى: "95% بكليات الطب البشرى و90% لطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و80% للهندسة و70% للفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية و60% للاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة واللغات والترجمة والإعلام و55% لباقى الكليات".

وتابعت المصادر، أن الجامعات الخاصة ستقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى من المتقدمين لها، وذلك استجابة من الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى لشكاوى من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الذين تقدموا بها للوزارة.