أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيولة مرورية فى الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

Google+ Print
سيولة مرورية فى الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية فى الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة
شهدت الطرق والشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، فى ظل تواجد أمنى لرجال المرور.

شهد محور 15 مايو فى الاتجاهين ونفق الأزهر وشارعى فيصل والهرم وميدان رمسيس والجلاء سيولة مرورية.

كما شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز ومن مطلع كوبرى أكتوبر بالمهندسين وحتى مدينة نصر سيولة فى حركة السير أمام السيارات، مع تواجد مكثف لرجال المرور بالميادين الرئيسية للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات، ومنع مخالفات السير عكس الاتجاه وتنظيم حركة السير فى الإشارات.

فى السياق نفسه، ما زالت الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية مستمرة لضبط السيارات المخالفة والسير عكس الاتجاه، والكشف عن رخص السائقين المنتهية واللوحات المعدنية المطموسة، والدراجات النارية غير المرخصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365