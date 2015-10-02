سيولة مرورية فى الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

شهدت الطرق والشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، فى ظل تواجد أمنى لرجال المرور.

شهد محور 15 مايو فى الاتجاهين ونفق الأزهر وشارعى فيصل والهرم وميدان رمسيس والجلاء سيولة مرورية.

كما شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز ومن مطلع كوبرى أكتوبر بالمهندسين وحتى مدينة نصر سيولة فى حركة السير أمام السيارات، مع تواجد مكثف لرجال المرور بالميادين الرئيسية للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات، ومنع مخالفات السير عكس الاتجاه وتنظيم حركة السير فى الإشارات.

فى السياق نفسه، ما زالت الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية مستمرة لضبط السيارات المخالفة والسير عكس الاتجاه، والكشف عن رخص السائقين المنتهية واللوحات المعدنية المطموسة، والدراجات النارية غير المرخصة.