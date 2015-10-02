مركز الدراسات القبطية ينظم ورشة عمل عن الفسيفساء بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسيسكانى بالعمرانية الغربية بالجيزة ورشة عمل عن الفسيفساء القبطية تستمر الدورة لمدة عشرة أيام ما عدا الجمعة والسبت و تبدأ من 11 إلى 21 أكتوبر 2015، و تتضمن الورشة محاضرات نظرية وتدريبات عملية على تنفيذ لوحات من الفسيفساء القبطية.

صرح بذلك الدكتور لؤى محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية وأضاف أن الورشة تتناول محاضرات متنوعة مثل "مدخل الى تاريخ فن الموزاييك - الخامات المستخدمة فى صناعة الفسيفساء - تقنيات صناعة الفسيفساء - طرق نزع الفسيفساء والحوامل البديلة لها - تقنيات الفسيفساء فى العصر الفرعونى واليونانى الرومانى - الفسيفساء فى العصر القبطى - تقنيات صناعة الفسيفساء فى العصور الإسلامية- العدد والأدوات والتقنيات الحديثة فى صناعة وحفظ الفسيفساء".

وأشارت دكتورة دعاء بهى الدين منسق الأنشطة الثقافية والعلمية بمركز الدراسات القبطية بأن الاشتراك بالورشة متاح للكافة من المتخصصين وغير المتخصصين يحاضر فيها مجموعة من فنانى الفسيفساء والمتخصصين من وزارة الآثار وتقام بمقر المركز الثقافى الفرنسيسكانى بالعمرانية الغربية – الجيزة.