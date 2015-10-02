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قوافل ثقافية بقرى الوادى الجديد احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

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قوافل ثقافية بقرى الوادى الجديد احتفالا بالعيد القومى للمحافظة قوافل ثقافية بقرى الوادى الجديد احتفالا بالعيد القومى للمحافظة
قال صلاح حسان مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إن فرع الثقافة بدأ فى تنفيذ 5 قوافل ثقافية لقرى ناصر الثورة وقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة ومركز ومدينة بلاط ومركز شباب موط بمركز الداخلة ومركز شباب النهضة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، حيث تستمر هذه القوافل لمدة شهر وذلك احتفالا بمناسبة العيد القومى للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف حسان أن القوافل سوف تتضمن عروضا فنية ومحاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وعروضا لفرقة الفنون الشعبية بفرع ثقافة الخارجة وفرقة التلقائين بمركزى الداخلة والفرافرة، مؤكدا على أن فرع الثقافة بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة تنفذ هذه الأيام بروفات على أرض استاد الوادى الجديد تمهيدا للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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مصر 365