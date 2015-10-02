مجمع إعلام بئر العبد ينفذ 10 ندوات توعوية لأهالى المدينة والقرى

نفذ مجمع إعلام بئر العبد بشمال سيناء، 10 ندوات توعوية شارك فيها عددا من أهالى مدينة وقرى مركز بئر العبد، وذلك بقاعة مؤتمرات المجمع فى مدينة بئر العبد على مدار شهرى أغسطس وسبتمبر.

وقالت حنان معيقل مدير مجمع إعلام بئر العبد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن من بين الندوات التى تم تنفيذها ندوة "مهام البرلمان القادم" واستهدفت التأكيد على الدور المنوط بالبرلمان تحقيقه فى الفترة القادمة، توضيح المهام العاجلة التى تنتظر البرلمان فور انعقاده، التأكيد على ضرورة التدقيق فى اختيار المرشح الذى يناسب المهام المنتظرة، وحاضر فى اللقاء اللواء محمود السعيد فراج، والبرلمانى السابق سلامة الرقيعى.

وأضافت حنان معيقل، أن سلسلة الندوات ضمت ندوه "التخلص الآمن من المخلفات حفاظا على البيئة"، وحاضر فى اللقاء الدكتور عبد العزيز محمد سالم، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، والدكتور كريم عطية مدرب التنمية البشرية، والمهندس أحمد الجمل مدير البيئة بالوحدة المحلية لمدينة بئر العبد، وتم خلالها إلقاء الضوء على أهمية البيئة والتعرف على طرق التخلص من المخلفات بشكل آمن يحافظ على الصحة العامة، ودور الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المدنى فى المشاركة الإيجابية.

وأشارت حنان معيقل، إلى الندوة التى عقدها المركز تحت عنوان"مكافحة الأمراض الفيروسية وأثرها على الصحة العامة" واستهدفت الندوة تثقيف جمهور الحاضرين وتوعيتهم بأنواع وأخطار وأعراض الفيروسات المنتشرة وطرق الوقاية والعلاج منها، إضافة إلى ندوة"أهمية المشاركة التطوعية فى تنمية المجتمع" وخلالها تم تعريف المواطنين بأهمية المشاركة فى العمل التطوعى خصوصا فئة الشباب وإلقاء الضوء على دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.