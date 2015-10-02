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بالصور.. مؤسسة "نائبات قادمات": لا يجوز أن يضم البرلمان القبل سما المصرى

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شنت الدكتورة ناهد شاكر مؤسسة ائتلاف "نائبات قادمات "، هجوما عنيفا على الفنانة سما المصرى المرشحة للانتخابات البرلمانية، قائلة " مين قال سما المصرى هتبقى تحت قبة البرلمان ؟".

وأضافت:" انا لا أخوض فيها ولكن هذا الموضوع كل الناس تتحدث فيه ومثار أمام الرأى العام وكيف لم يتم تقييم أوراقها وانا كلما أطلب وزيرا لتكريمه يتم طلب اسطوانة مدمجة "سى دى " منى عن سيرتي الذاتية وأنشطتى، وانا أعترض على اللجنة التى قبلت أوراقها ولا يجوز ان يتم تقديم البرلمان وبه نائبة مثل سما المصرى".

وغازلت ناهد شكرى المرشحة سحر الهوارى رئيس اتحاد الكرة النسائية والمرشحة على قائمة "فى حب " عن محافظة الفيوم، قائلة:" لابد أن نقارن بين مرشحة مثل سحر الهوارى وأخرى مثل سما المصرى الأولى تستطيع أن تشرع قوانين وصاحبة فكر وسياسة ولكن سما "نقول عليها فنانة تؤدى دورها "، وأضافت أن الشعب لا بد أن يقول كلمته ونحن ننتظر برلمان نفخر به.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده إئتلاف "نائبات قادمات " بمحافظة الفيوم مساء الخميس بحضور مرشحات قائمة فى حب مصر بالمحافظة .

وخلال المؤتمر أكدت الدكتورة ناهد شكرى، أن الإئتلاف يؤسس لدعم المرأة والرجل لأنه يدعم شعب مصر كله والنائبات سيكونون عن الشعب كله وليس عن السيدات فقط، لافتة إلى أن الائتلاف دشن حملة بالمحافظات "ماتبيعش صوتك ".

وأوضحت:" الشعب المصرى أصبح متفتحا نتيجة ما رآه من مأس فى عهد "اخوانا البعدة " والشعب سيقرر اذا كان المرشح يستحق المقعد أم لا، ولابد ان يكون أسلوبنا فى هذه الانتخابات بشكل مختلف وحضارى فأنا حضرت للفيوم لأدعم الدكتورة سحر الهوارى رغم انها مرشحة على قائمة منافسة لقائمتى لكنها تستحق".

وأضافت مؤسسة ائتلاف نائبات قادمات: "البرلمان ليس حصانة أو محسوبية لكنه لخدمة الشعب المصرى.

وفى نهاية حديثها قالت ناهد شكرى: " لأول مرة تقدم طعون من المحكمة الإدارية العليا للجنة الانتخابات ولا أعرف السبب لكن هذا يؤكد ان هناك أشياء تحدث فى الكواليس لا نعرفها".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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