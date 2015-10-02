بالصور.. الطرق الصوفية بالغربية تحتفل بالليلة الختامية لمولد "أبو عابدين"

احتفلت الطرق الصوفية بالغربية مساء أمس الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ محمد أنور وهبة أبو عابدين بقرية الروضة التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، بحضور الآلاف من محبى ومريدى الطرق الصوفية.

بدأت الاحتفالية عقب صلاة العشاء بتوافد أنصار ومحبى العارف بالله، وأقيمت حلقة ذكر داخل المقام عقبها تقديم نبذة مختصرة عن الشيخ ومسيرته، ودرس علم للشيخ محمد بدر بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.

ثم بدأت الاحتفالات والقصص الشعبية، وألحان الذكر، وسط حضور مكثف للأهالى والأطفال والنساء، وسهر الجميع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



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