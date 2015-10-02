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الوادى الجديد تكرم المحافظين السابقين فى عيدها القومى يوم الأحد المقبل

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الوادى الجديد تكرم المحافظين السابقين فى عيدها القومى يوم الأحد المقبل الوادى الجديد تكرم المحافظين السابقين فى عيدها القومى يوم الأحد المقبل
قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص، إن المحافظة تستعد للاحتفال بالعيد القومى لها يوم 3 أكتوبر القادم تتضمن عدة فعاليات منها تكريم عدد من محافظى الوادى الجديد السابقين فى احتفالية بعنوان يوم الولاء يوم الأحد القادم بمقر قاعة ديوان عام المحافظة تقديرا لجهودهم فيما قدموه للمحافظة من خدمات طوال فترة تكليفهم كمحافظين بها.

وأضاف عشماوى أن المحافظة استعدت للاحتفال بالعيد القومى لها بعدة فعاليات تشمل إقامة احتفالات بمراكز المحافظة الخمسة بمشاركة فرق الفنون الشعبية بمديرية الثقافة والشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم ومسيرات وعروضا فنية وفلكلورية بجانب افتتاح ووضع حجر أساس عدد كبير من المشروعات فى القطاعات الخدمية.

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