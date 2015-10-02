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"محمد" حرمته وزارة التعليم العالى من استكمال دراسته بعد تعرضه لبتر ساقه

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محمد عمران الطالب، الذى لم يتجاوز سنواته الـ23 بعد، ويحلم باستكمال دراسته التى تفوق فيها طوال حياته، إلا أن حادثاً اليماً وقع له تسبب فى انهيار حياته بالكامل بعد حدوث بتر فى ساقه .

محمد لم يعترض على قضاء الله وقدره، إلا أن وزارة التعليم العالى اعترضت، ورفضه مساعدته فى استكمال تعليمه الجامعى .

محمد مقيد بكلية التربية جامعة حلوان لعام 2013 -2014، ويقيم بالإسكندرية، وحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات دفعة 2013 بمجموع 91.5، وبعدها تم قبوله فى كلية التربية جامعة حلوان لعام 2013/2014.

يقول محمد منذ بدء دراستى تعرضت لحادث أليم أدى إلى بتر فى رجلى اليمنى وكسر وتمزق بالرجل اليسرى من الدرجة الثالثة، وقد منعنى هذا الحادث من استكمال تعليمى بكليتى، فقد كنت جليس الفراش ممنوع من الحركة تمامًا، وقمت بإجراء عدة عمليات جراحية؛ وكان آخرها فى يناير 2015 وتم تركيب طرف صناعى لرجلى اليمنى، ومازالت أخضع لعلاج رجلى اليسرى، ولكن الحمد لله بدأت أتحرك".

ويضيف محمد "نتيجة لرغبتى الشديدة فى استكمال تعليمى ذهب والدى إلى كلية التربية جامعة الإسكندرية، لتحويلى من تربية حلوان إليها، ولكن أفاد مدير شئون الطلبة بعدم قبولى لأنى معاق، وأن الكلية لا تقبل إلا الشخص السليم".

وتساءل محمد، "فما ذنبى فى ابتلاء قد ابتلانى الله به أيعاقبنى المجتمع على إعاقة ليس لى دخل بها ، فعندما سأله والدى عن البديل أفاده بالتحويل من كلية عملية إلى نظرية وتقديم أوراقى إلى كلية آداب أو تجارة بالإسكندرية، وبالفعل ذهب أبى لكليتى التجارة والآداب، وأفادوا بأنه لابد من سحب أوراقى من كلية تربية جامعة حلوان، وتقديم شهادات فصلى منها، وفى هذه الحالة يتم قبولى انتساب فى آداب أو تجارة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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