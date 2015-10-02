فوز مشروعى تحلية المياه وزبادى التخسيس بمسابقة ريادة الأعمال بكفر الشيخ

اختتمت مسابقة ريادة الأعمال بمحافظة كفر الشيخ "المرحلة الثانية" مساء اليوم الخميس برعاية المهندس حسن مشعل، مدير الإدارة المركزية للتعليم الفنى "لتيسير الانتقال لسوق العمل بوزارة التربية والتعليم بشراكة الشركة الألمانية للبترول بتنفيذ التعاون الألمانى الإنمائى بمشاركة قطاع التعليم الفنى.

حضر الختام الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ولجنة التحكيم المشكلة من يعقوب فون فيركس "الوكالة الألمانية GIZ" وتيتى موسى" ممثلة شركة "DEA" للبترول.

وأسفرت المسابقة عن فوز فريقين من بين 6 فرق عمل، والفريق الأول الفائز عن مشروع تحلية المياه والفريق الثانى عن عمل مشروع "زبادى التخسيس" وتم منحهم جوائز عينية بالإضافة لتصعيدهم على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى ستجرى ضمن المشروعات الفائزة فى المحافظات.

وتتكون فرق العمل من عدد من المبتكرين، الفريق الأول الفائز بالمسابقة عن مشروع "تحلية المياه" هم: أميرة حلمى ومروة محمود شعبان وعبد العظيم محمد عبد العظيم.

والفريق الثانى عن مشروع "زبادى التخسيس" هم : رانيا محمد السيد ومصطفى يسرى البربرى ومحمد حسام توفيق.

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