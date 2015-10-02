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المعرض العالمى "ألف اختراع واختراع" بمكتبة الإسكندرية أكتوبر المقبل

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المعرض العالمى "ألف اختراع واختراع" بمكتبة الإسكندرية أكتوبر المقبل المعرض العالمى "ألف اختراع واختراع" بمكتبة الإسكندرية أكتوبر المقبل
أعلن مركز القبة السماوية العلمى التابع لمكتبة الإسكندرية، عن توقيع اتفاقية لاستضافة أحد معارض "ألف اختراع واختراع" العالمية فى الفترة من 12 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2015 بالمكتبة، وقد قامت المكتبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "ألف اختراع واختراع" وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية السيد المهندس رئيس الوزراء لاستضافة المعرض.

ويسلط هذا المعرض الضوء على حقبة زمنية قاربت الألف عام – تُعرف بالعصر الذهبى للحضارة الإسلامية، ويُظهر المعرض الدور الفاعل والأساسى لعلماء ومفكرين من تلك الفترة مثل الرازى وابن سينا وابن الهيثم وفاطمة الفهرية ويعرض إسهاماتهم التى نرى تأثيرها اليوم.

وتعتبر "ألف اختراع واختراع" هى منظمة تعليمية تطور وتنتج حملات عالمية تهدف إلى زيادة الوعى بالإسهامات العلمية والتكنولوجية والثقافية للعصر الذهبى للحضارة الإسلامية.

وسيتم الافتتاح الرسمى للمعرض يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 و يستمر حتى 30 ديسمبر 2015 فى قاعات المعارض بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

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مصر 365