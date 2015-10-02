اليوم المؤتمر الانتخابى الأول لحزب النور بقنا

ينظم حزب النور بمحافظة قنا اليوم الجمعة، مؤتمرا شعبيا بمركز قوص لدعم مرشح الحزب الفردى بالدائرة الدكتور أحمد عبيد، ويأتى المؤتمر بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور مصطفى عبده أمين عام حزب النور بمحافظة قنا وعضو الهيئة العليا للحزب، بالإضافة للدكتور أحمد عبيد مرشح الحزب عن دائرة قوص وقفط بانتخابات مجلس النواب 2015.

ودفع الحزب بالدكتور أحمد عبيد مرشحاً عن الحزب بدائرة قوص وقفط، والدكتور عماد القاضى مرشحاً عن الحزب لدائرة نجع حمادى، وسمير عبد العظيم مرشحاً عن الحزب بدائرة أبوتشت، ومحمود معتوق مرشحاً عن الحزب بدائرة مركز ومدينة قنا، بالإضافة للمهندس محمد جاب الله عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور مرشحاً عن دائرة دشنا والوقف، فيما أخلى الحزب دوائر نقادة وفرشوط ولم يدفع بمرشحين بهم، واختار الحزب "الفانوس" رمزاً انتخابياً لجميع مرشحيه الخمسة بالمحافظة.

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