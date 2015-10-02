أخبار عاجلة

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم المؤتمر الانتخابى الأول لحزب النور بقنا

Google+ Print
اليوم المؤتمر الانتخابى الأول لحزب النور بقنا اليوم المؤتمر الانتخابى الأول لحزب النور بقنا
ينظم حزب النور بمحافظة قنا اليوم الجمعة، مؤتمرا شعبيا بمركز قوص لدعم مرشح الحزب الفردى بالدائرة الدكتور أحمد عبيد، ويأتى المؤتمر بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور مصطفى عبده أمين عام حزب النور بمحافظة قنا وعضو الهيئة العليا للحزب، بالإضافة للدكتور أحمد عبيد مرشح الحزب عن دائرة قوص وقفط بانتخابات مجلس النواب 2015.

ودفع الحزب بالدكتور أحمد عبيد مرشحاً عن الحزب بدائرة قوص وقفط، والدكتور عماد القاضى مرشحاً عن الحزب لدائرة نجع حمادى، وسمير عبد العظيم مرشحاً عن الحزب بدائرة أبوتشت، ومحمود معتوق مرشحاً عن الحزب بدائرة مركز ومدينة قنا، بالإضافة للمهندس محمد جاب الله عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور مرشحاً عن دائرة دشنا والوقف، فيما أخلى الحزب دوائر نقادة وفرشوط ولم يدفع بمرشحين بهم، واختار الحزب "الفانوس" رمزاً انتخابياً لجميع مرشحيه الخمسة بالمحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365