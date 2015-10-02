تعليم الإسماعيلية تلجأ لوزير التنمية المحلية لإنقاذ المدارس من الإشغالات

طالب المسئولون بإدارة الإسماعيلية التعليمية الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بالتدخل فورًا لحماية مدارس الإدارة من فساد المحليات وسطوة رؤساء الأحياء، التى تمثلت فى الموافقة على إصدار تراخيص إقامة أكشاك بجوار المدارس، مما أدى إلى ظهور العديد من حالات التعدى على حرم المدارس والاستيلاء على أرصفتها، وهو ما يضر بالأطفال بسبب منح تراخيص لأصحاب السوابق ومسجلين خطر الذين يحملون أسلحة ويؤثرون بالسلب على الطلاب.

وقال حمدى عبادى على، مدير الاتصال السياسى بإدارة الإسماعيلية التعليمية، إن مدارس المحافظة تعرضت لغزو من أصحاب الأكشاك وذلك بناء على تصاريح من رؤساء الأحياء، مؤكدًا أن رئاسة حى ثان الإسماعيلية وافقت على إصدار ترخيص إقامة كشك لأحد الخارجين عن القانون بجوار سور مدرسة صفية زغلول الإعدادية للبنات، وهى من المدارس الأثرية المتميزة فى المحافظة، وعندما توجه بصفته مدير الاتصال السياسى بالإدارة لصاحب الكشك لإزالته أو نقله لمكان آخر بعيدًا عن نطاق المدارس فوجئ بوجود ترخيص رسمى من الحى لصاحب الكشك الذى أكد أنه لن يترك الكشك متحديا قرارات المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم، الذى رفض تماما إقامة الكشك حفاظا على الطالبات.

وأشار عبادى إلى أنه عندما توجه إلى رئيس حى ثان لحل المشكلة، أنكر الموافقة على ترخيص لصاحب الكشك، وتساءل كيف تم تركيب عداد كهرباء للكشك مادام لم يوافق الحى على إعطاء ترخيص.

وتابع مدير الاتصال السياسى بإدارة الإسماعيلية، أن الأمر تعدى إقامة أكشاك بل وصل الى اقامة كافيتريات ونصبات وورش لتصليح السيارات بحرم المدارس، إضافة إلى أحداث ضوضاء نتيجة تشغيل مكبرات صوت بالأكشاك والورش، مما يؤثر على الطلاب داخل المدارس.

وأوضح، أن حملات الإزالة التى تشنها الأحياء غير جادة ووسيلة لامتصاص غضب المواطنين، من حالات التعدى الصارخة الموجودة على مرئى ومسمع من الجميع، والتى تأتى فى مقدمتها حالات التعدى على أسوار المدارس.

وناشد مدير الاتصال السياسى بالإدارة، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بالتدخل الفورى وإصدار قرار بإزالة التعديات والأكشاك على أسوار المدارس، فى ظل تقاعس المسئولين بالمحافظة عن تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين وكشف وإقالة الأيادى الخفية التى تصدر تراخيص مخالفة بالأحياء.