لتجنب البدانة وزيادة الوزن.. ابعد عن الضغط النفسى والتوتر

يشتكى كثير من الأشخاص من سوء حالتهم النفسية نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها ضغوط المهام اليومية التى يقومون بها على مستوى والاجتماعى والأسرى وأيضًا العمل.

وحول ذلك يقول دكتور سيد حماد أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السنمة والنحافة، إنه وفقًا للدراسات والأبحاث العلمية الحديثة ثبت أن هناك علاقة بين الضغوط الحياتية التى يمر بها الأشخاص بصفة يومية والتى تتعلق بأعباء العمل والمشاكل الأسرية وتأثيرها على الصحة العامة للأشخاص والتى تؤدى لإصابتهم بمرض السكر وإضرابات الضغط وأمراض القلب والبدانة وزيادة الوزن.

ويستكمل د. حماد قائلا: "يساهم تعرض بعض الأشخاص للقلق والتوتر فى زيادة إفراز هرمون الكورتيزون والذى له دور كبير فى تخزين وتركيز الدهون التى يتناولها من خلال الأطعمة حول منطقة الخصر نتيجة عدم حرقها وتحويلها إلى طاقة ما يؤثر ذلك على شكل قوام الجسم وكذلك زيادة الوزن.

ويتابع د. حماد قائلاً: "هناك بعض الأشخاص يقومون بتناول كميات كبيرة من الأطعمة نتيجة تغير أو سوء حالتهم المزاجية ما يترتب عليه زيادة وزنهم ويجدون نفسهم أمام مشكلتين البدانة والحالة النفسية السيئة.