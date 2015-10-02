البروتينات تساعد فى علاج مرض السكر من النوع 2

كشفت دراسة حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 يمكن أن يستفيدون من زيادة استهلاك البروتين، إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن.

ووجدت الدراسة أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن مع داء السكرى من النوع 2 قد فقدوا كمية كبيرة من الوزن على مدى أكثر من عامين إذا اتبعوا حمية تعتمد على نسبة عالية من البروتين قليل الدسم.

وأوضح الباحثون أن زيادة الوزن تسبب انخفاضًا فى حساسية الأنسولين للأشخاص الذين يعانون من داء السكرى من النوع 2، ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم وإنتاج المزيد من الأنسولين.

وأضاف كبير الباحثين كيبين تشى، أستاذ فى كلية ألبرت اينشتاين للطب فى مدينة نيويورك، أن تناول فيتامين “D” للأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2 يساعد على تنظيم نمو الخلايا، ويعزز وظيفة المناعة، ويقلل الالتهاب، وفقًا للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.