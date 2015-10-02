المرشح الرئاسى الأمريكى كاسيتش يدعو الى مناطق لحظر الطيران فى سوريا

من المتوقع ان يدعو المرشح الرئاسى الجمهورى الأمريكى جون كاسيتش اليوم الجمعة الى جعل بعض المناطق فى سوريا ملاذات آمنة من العنف للمدنيين على ان يفرض حظر على الطيران فوقها بالنظر الى قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا استهداف تنظيم الدولة الاسلامية هناك بضربات جوية.

ووفقا لبيان اطلعت عليه رويترز سيقول حاكم ولاية اوهايو اثناء لقاء اليوم فى اطار حملته الانتخابية فى نيو هامبشاير "التعزيز العسكرى الذى قامت به روسيا مؤخرا وتدخلها فى سوريا لا يستهدفان هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية ولا تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، أهداف السيد بوتين الحقيقية مختلفة تماما: القيام بعمل عسكرى لانقاذ حكومة الأسد المجرمة من هلاكها وتعزيز الموقف الاستراتيجى لروسيا فى شرق البحر المتوسط. هذا غير مقبول ويجب ان يتوقف."