في الجول يخترق – مران النجم الأول لمواجهة الزمالك.. مفاجاة غير متوقعة وتألق المدفعجي

اخترق FilGoal.com مران النجم الساحلي الأول الذي جاء قويا على عكس المتوقع استعدادا للقاء الزمالك يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على الزمالك في ملعب بتروسبورت بعد التغلب عليه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف لهدف.

وكانت بعثة النجم قد وصلت إلى القاهرة منتصف يوم الخميس وكان من المتوقع أن يخوض لاعبوه مرانا خفيفا لتجنب الإرهاق، ولكنه جاء قويا للغاية في مفاجأة غير متوقعة.

واعتمد فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق التونسي على تضييق المساحات خلال المران، والاعتماد على الدفاع المتقدم من أجل عدم منح لاعبو الزمالك فرصة استلام الكرة بأريحية.

وبدأ المران الذي يرصده FilGoal.com ببعض الإطالات والتدريبات البدنية لتجنب الإرهاق قبل اللجوء لعمل تقسيمة قوية والاعتماد خلالها على التصويب من خارج منطقة الجزاء إلى جانب تضييق المساحات.

وأوقف البنزرتي التقسيمة أكثر من مرة لعلاج الأخطاء والتنبيه على لاعبيه بضرورة تضييق المساحات.

كما شهد المران أيضا تألق مروان تاج الذي سجل هدفين خلال مباراة الذهاب حيث نجح في إحراز هدف من تصويبة قوية، بالإضافة لارتطام تسديدة أخرى بالعارضة.

وشهد المران الذي استمر لساعة ونصف عمل تقسيمة بين اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الذهاب بتونس.

وتضمنت تلك التقسيمة وجود فريقين حيث تكون الأول من المهاجمين ولاعبي خط الوسط، والثاني كان يوجد به المدافعين كما شاهده FilGoal.com.