ضبط زعيم عصابة سرقة المواطنين بالإكراه بالصف

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، من ضبط المدعو راضى.س، 20 سنة عاطل ومقيم القاهرة بدائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم، وخزينة بها 5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته أمام العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف، اعترف بحيازته للسلاح وإشتراكه مع آخرين، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين والسيارات بالإكراه ومقاومة السلطات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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