احتجاز عائد من الحج بعد أن سلم نفسه واعترف بالاستيلاء على 13 مليون جنيه

قررت نيابة مركز سنورس بالفيوم، احتجاز صاحب الشركة الذي قام بتسليم نفسه الي الشرطة عقب عودته من الحج واعترافه بالاستيلاء علي مبلغ 13 مليون جنيه من المواطنين وقررت حجزه حتي صباح اليوم الجمعة وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة.

كان مديرية أمن الفيوم، شهدت واقعة غريبة حيث قام مدير شركه لتجارة مواد البناء والمواد الكهربائية عقب عودته من الحج هذا العام بتسليم نفسه لمباحث الأموال العامة واعترف بالنصب على المواطنين فى محافظتى الفيوم ودمياط والاستيلاء منهم على مبلغ مالى وقدره 13 مليونا و350 ألف جنيه بغرض توظيفها، وقام بتسليم نفسه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7288 لسنة 2015م إدارة مركز شرطة سنورس، وجار العرض على النيابة.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا يفيد بحضور المواطن"محمد ر ع 32 سنة " إلى مقر مباحث الأموال العامة وقام بتسليم نفسه وأكد أنه صاحب شركة لتجارة مواد البناء والمواد الكهربائية ومقيم بإحدى قرى مركز سنورس، واعترف بجمعه مبالغ مالية من عدد من المواطنين من محل إقامته بمركز سنورس ومواطنين بمحافظة دمياط بلغ عددهم 22 مواطنا وإجمالى المبلغ الذى قام بجمعه منهم 13 مليونا و350 ألف جنيه دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وأكد أنه جمعها منهم بعد إقناعهم باستثمارها فى التجارة فى مواد البناء وحديد التسليح بربح شهرى 40% إلا انه تعثر وبعد ذهابه للحج هذا العام قرر تسليم نفسه وإثبات الحالة.