هدى تقيم دعوى طلاق للضرر بعد إصابة زوجها بالشلل

أقامت الزوجة "هدى.ف" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "مجدى.خ" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد إصابته بالشلل وذلك خشية منها ألا تقيم حدود الله حسب تعبير الدعوى .

وقالت "هدى" بدعواها التى حملت رقم 987 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: تزوجته من 5 سنوات وأنجبت منه طفلين ولكن بعد الزواج اتضح لى أنه شخص مستهتر لا يهتم إلا بنفسه وإرضائها كان يتركنى ويذهب للقيام بأفعال صبيانية مع أصدقائه حتى أصيب فى مرة أثناء سباق للسيارات بحادث كبير أصيب على إثره بالشلل .

وأكملت: اتهمنى الجميع أننى عندما اتركه فى تلك الظرف بقلة الأصل ولكن لا أحد عاش معى الأيام السوداء التى قضيتها بصحبة شخص مريض يحب نفسه مثل زوجى، كان يترك كل المسئوليات على ويذهب بالأسابيع فى رحلات دون أن يخبرنى ويتركنى وحيدة.

واستكملت:حرمت فى الـ5 سنوات التى قضيتها بصحبته من حقوقى الشرعية عرف فتيات على وجاهر بعلاقته بهم على الملأ وجرحنى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كنت زوجة وزوج فى منزلى لأولادى ولم أشتك ولكنه لم يحمد يوما صبرى عليه وكان يعاملنى كأننى خادمة لا قيمة لها إلا عندما يحتاجها .