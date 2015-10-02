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سمير لمحكمة الأسرة: زوجتى مريضة نفسية وترى أن الرجال سيفنون الكون

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سمير لمحكمة الأسرة: زوجتى مريضة نفسية وترى أن الرجال سيفنون الكون سمير لمحكمة الأسرة: زوجتى مريضة نفسية وترى أن الرجال سيفنون الكون
أقامت زوجته ضده عدة دعاوى تبديد وخلع، وعدة بلاغات أمام قسم الشرطة، تتهمه فيها بضربها وإهانتها وقيامه بخطط ضدها وكل النساء، فقال الزوج - على حد وصفه - زوجتى مريضة نفسية، ترى أن الرجال سبب حتمى فى فناء الكون.

وتابع الزوج "سمير.ع"، بدعوى النشوز التى أقامها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجته "سلمى.ط": لم أكن أعرف أنها مريضة قبل الزواج، ولديها اضطراب نفسى، ولكن بعد الزواج علمت أنها بعد مرحلة الثانوى أصيبت باكتئاب حاد وأصبحت مدمنة لكتب علم الفضاء وأشياء من ذلك القبيل، ودائمًا ما يراودها أصوات وخيالات وتتهمنى إذا فعلت أى شىء بعقد خطط للتخلص منها، وعشت معها أسود سنة فى حياتى كادت فيهم أن تتسبب فى قتلى.

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مصر 365