بالصور.. طلاب بـ"سياسة واقتصاد" يدشنون نموذج محاكاة لمنظمة اليونيسكو

نظم عدد من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نموذج محاكاة لمنظمة اليونيسكو (mUs)، فى أول أنشطة طلاب الكلية مع بداية العام الدراسى الجديد، ويهدف النموذج لإثقال خبرات الطلاب والارتقاء بالمستوى الفكرى والتنظيمى والمعرفى المحلى والعالمى، ونشر الوعى الثقافى بين طلاب الجامعات المختلفة، خاصة المهتمين بالعمل الثقافى والتربوى وراغبيها.

ويقبل النموذج الأعضاء الجدد من كل الجامعات، حيث تناقش المحاضرات التى تقدم للطلاب موضوعات مختلفة، من بينها تحدى دعاية العنف، وكذلك تعزيز التوحد لحماية التراث الثقافى، وخطط التنمية الثقافية، ودعم المنظمات الشبابية.

وشهد نموذج محاكاة منظمة اليونسكو (mUs) إقبالا كثيفا جانب طلاب جامعة القاهرة للاشتراك فى النموذج وتحقيق الاستفادة القصوى وإحداث فرق فى المجتمع المصرى من خلال ثقل خبرات الشباب.

ويستمر النموذج بداية من أمس الخميس ولمدة أسبوعين فى استقبال الدفعات والمشتركين الجدد.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حث طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أثناء تفقده لبعض الكليات فى أول أيام الدراسة، بإنشاء عدد من النماذج والأنشطة الطلابية خلال العام الدراسى.



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