زوج لـ"المحكمة":طليقتى تشك بأنى على علاقة بأمى وأختى وتبحث عن محلل لعودتنا

عندما أتحدث مع والدتى فإنى أخونها وعندما تحتضنى أختى فأنا وهى على علاقة ما، ولو ارتكبت مصيبة وضحكت فى وجه أختها فأنا استحق الرجم، هكذا كانت زوجتى معى طوال سنتين زواج تركت فيها المنزل أكثر من 30 مرة، وطلقتها 3 مرات بسبب جنونها بالشك، وبعدها جاءت لى لنبحث عن محلل لعودتها، وعندما رفض أقامت عدة دعاوى لتنقم منى.

وقال "طارق.ح"، أثناء رد على دعوى النفقة التى أقامتها زوجته "صفاء.ص"، بعد طلاقهما بمحكمة روض الفرج، بعد زواجى منها أدركت المثل القائل "تعرف فلان آه، عاشرته لا.. يبقى متعرفوش"، فبعد قصه حب دامت 3 سنوات قبل الزواج اكتشفت أننى بصحبة إنسانة مختلفة تمامًا، فالعقل والحنية والطيبة تلاشت بعد الزواج، وأتضح أننى تزوجت من امرأة مجنونة بالشك تغار من نفسها.. دمرت كل شىء بينا، وفى النهاية تريد معاقبتى على تركها بتهديدى بالدعاوى والمحاكم.