منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة لمرضى الإيدز

أصدرت منظمة الصحة العالمية "WHO" مؤخرًا توصيات جديدة ومهمة للأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأوضح التقرير أن مرضى الإيدز يجب أن يحصلوا على الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية "antiretroviral drugs " بمجرد تشخيص المرض وفى المراحل الأولى منه، بغض النظر عن مدى حدة وخطورة الإصابة ومدى تدهور الحالة.

وكانت التوصيات العالمية السابقة قد أشارت إلى أن مرضى نقص المناعة المكتسبة يجب أن يحصلوا على العلاج عندما يتدهور المرض، وحال وصوله إلى درجة خطورة معينة، وليس بمجرد اكتشافه.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون حاليًا علاج الإيدز حوالى 28 مليون مريض، وحال تطبيق هذه التوصيات الجديدة فسيحصل على الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية "antiretroviral drugs" ما يقرب من 9 ملايين مريض آخرين.