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رانيا يوسف: طليقي يرفض الإنفاق على ابنتيه

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رانيا يوسف: طليقي يرفض الإنفاق على ابنتيه رانيا يوسف: طليقي يرفض الإنفاق على ابنتيه

الجمعة 02-10-2015 01:12

من جديد، فتحت الممثلة رانيا يوسف النار على طليقها المنتج محمد مختار، حيث قالت إنها أقامت دعوى قضائية ضده تطالبه بنفقة ابنتيه ياسمين ونانسي، موضحةً في تصريحاتها للإعلامية أروى ضمن برنامج "الليلة مع أروى" أن مختار لم ينفق على ابنتيه منذ أربع سنوات، واصفةً إياه بالوالد البيولوجي لأبنتيها فقط.

وأشارت رانيا يوسف إلى أن لديها جلسه قضائية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موضحةً إنها لن تتنازل عن حق ابنتيها أبداً، مشيرة إلى أنهما عندما تطلبان من والدهما الأموال يكون رده : "ماما معاها فلوس خدوا من ماما".

من جهة أخرى، علّقت رانيا على مشاهد الإغراء والمشاهد الساخنة التي تقدمها، بالقول إنه لم يلمسها أحد من الفنانين بل كل ما يعرض على الشاشة ما هو إلا خدع بصرية، وطريقة تحكّم في زوايا كاميرا من قبل المخرج لتظهر قريبة جداً من الممثل.

 

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