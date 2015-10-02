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من هو الممثل العربي الذي انضم إلى داعش؟

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من هو الممثل العربي الذي انضم إلى داعش؟ من هو الممثل العربي الذي انضم إلى داعش؟

الجمعة 02-10-2015 03:56

فأجأ فنان فلسطيني جمهوره بإعلانه خبر انضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من خلال تدوينة كتبها على حسابه الخاص في موقع "فيس بوك"، وما لبث أن أغلق الحساب بعد دقائق معدودة على إعلان خبر الاعتزال الفن نهائياً، بعد أن استشار "أهل الدين" حسب ما أسماهم.

الفنان يدعى أحمد كلاب من مدينة غزة ويبلغ من العمر 33 عاماً، شارك في أعمال فنية جسّدت العمليات التي كانت تقوم بها بعض الحركات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

وخلال رسالته عبر "الفيس بوك"، أشار الفنان إلى أن "الله هداه للحق بالبعد عن التمثيل"، ولوحظ أنه منذ شهر رمضان الماضي بدأ احمد بنشر صور وتدوينات تظهر تأييده علناً لتنظيم الدولة الإسلامية.

وبهذا الإعلان، يكون أحمد كلاب أول شخص في الوسط الفني يعلن خبر انضمامه إلى الدولة الإسلامية.

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سيدتي