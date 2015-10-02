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5 عضوات بتدريس "دار علوم القاهرة" وقعن تعهدًا بعدم ارتداء النقاب بالمحاضرات

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5 عضوات بتدريس "دار علوم القاهرة" وقعن تعهدًا بعدم ارتداء النقاب بالمحاضرات 5 عضوات بتدريس "دار علوم القاهرة" وقعن تعهدًا بعدم ارتداء النقاب بالمحاضرات
كشفت مصادر مطلعة بجامعة القاهرة، أن 5 من عضوات الهيئة المعاونة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تعهدن من خلال توقيعهن تعهدا كتابيا بعدم ارتداء النقاب داخل قاعات التدريس؛ حفاظا على العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن عدد عضوات التدريس المنتقبات بكلية دار العلوم 14 من بينهن واحدة فقط ضمن قائمة أعضاء التدريس والباقيات بالهيئة المعاونة، مشيرة إلى أن الإدراة خيرت المنتقبات بين خلع النقاب داخل قاعة المحاضرات والسكاشن أو الاعتذار عن جميع المهام التدريسية، رفضن خلع النقاب داخل قاعات الدرس.

وتابعت المصادر، أن عددا من عضوات التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة قررن مقاضاة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة بسبب قرار منعهن من التدريس بالنقاب، مؤكدين أنهن لن يتنازلن عن حقوقهن بهذا الشأن وسيلجأن للقضاء لنصرهن.

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مصر 365