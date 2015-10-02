أمن مطروح يلقى القبض على 23 شخصا قبل تسللهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطاراً مساء أمس الخميس، بضبط 23 شخصا من محافظات المنيا وكفر الشيخ وقنا وهم فى طريقهم إلى الحدود مع ليبيا، لمحاولة تسللها بطرق غير شرعية ومغادرة البلاد.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى من ضبط 12 متهما وجميعهم من محافظة المنيا أثناء شروعهم فى مغادرة البلاد، من خلال تسلل الحدود إلى ليبيا، بطريقة عبر الدروب الصحراوية.

كما تمكن الملازم أول رامى القرضاوى الضابط بإدارة البحث الجنائى، المعين خدمة القول الأمنى الساحلى أثناء التمركز بمنطقة الكيلو 4 طريق مطروح- الإسكندرية من ضبط 11 شخصا وهم 8 كفر الشيخ و 3 من قنا، أثناء انتظارهم لاستقلال سيارة، لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية وتسلل الحدود إلى ليبيا، عبر الدروب الصحراوية.

وبسؤال المتهمين عن سبب تواجدهم اعترفوا أنهم قاموا بالاتفاق مع شخص يدعى "محمد ع . ع . ج" مقاول معمارى مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ لتسفيرهم إلى ليبيا مقابل مبلغ مالى 5 آلاف جنيه عن كل شخص.

وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.