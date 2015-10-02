ننشر نتيجة مسابقة طلاب المعاهد والمدارس الفنية المتقدمين للالتحاق بالكليات

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات بعد الإعدادية من التخصصات "التجارية والزراعية والتجارية "شعبة القانون"، خريجى أعوام "2013 ، 2014 ، 2015" بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى (عملى + نظرى) والمتقدمين لدخول كليات التجارة والزراعة والحقوق بالجامعات المصرية.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، من خلال موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت، أنه سيتم إعلان التوزيع الجغرافى للطلاب الناجحين فى وقت لاحق.