تنفيذ مبادرة حمدان بن محمد للرعاية الصحية للعمال

تبدأ بلدية دبي، مطلع شهر نوفمبر المقبل، تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للرعاية الصحية للعمال في الإمارة، وخاصة عمال القطاع الخاص الذين لا تتوافر لهم رعاية صحية كاملة من شركاتهم، وبشكل خاص العناية بأسنانهم.

50 ألف عامل

وانتهت البلدية من المرحلة الأولى والثانية، وعالجت خلالها نحو 50 ألف عامل في الإمارة، بالتعاون مع كلية حمدان بن محمد وكلية مكتوم بن حمدان وعيادات الأسنان كافة في الإمارة.

وقالت زهور الصباغ، مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في البلدية، إن القيادة العليا في بلدية دبي وجهت بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة، وإعطاء الأولوية للجهات العمالية التي لم تتم خدمتها خلال المرحلة الأولى والثانية، والتوجه إلى الشركات الخاصة، وبعض الشركات الحكومية التي يجب أن يتم علاجها طبقاً لمبادرة سمو ولي العهد.

وأوضحت الصباغ أن المرحلة الثالثة ستستغرق شهرين، وتنتهي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، منوهةً بأنه تم إصدار أمر إلى إدارة خدمات الصحة العامة بتفعيل التوجيهات الكريمة لتحقيق هدف دبي السعادة والعمل على رفع مؤشر السعادة. وأكدت أن خطة الإدارة وقسم العيادة تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف السامي، ومن هنا جاء العمل على نجاح برنامج صحة صائم خلال الملتقى الرمضاني الرابع عشر، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد، ونفذته البلدية، حيث أجرت خلاله فحصاً طبياً لأكثر من 12 ألف عامل.

مبادرة

وأضافت أن قسم العيادة حوّل كل الحالات التي تستدعي علاج أسنانها في إطار هذه المبادرة لصحة الفم والأسنان والعلاج في كلية حمدان بن محمد للأسنان في مدينة دبي الطبية، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، إلى جانب عمل محاضرات متنوعة في موضوعات كثيرة (كالسكري والنظافة العامة وصحة الأسنان والإسعافات الأولية وأمراض الصحة والسلامة المهنية) خلال أيام شهر رمضان في الخيم الرمضانية.

وبينت أنه في هذا العام مدت البلدية رعايتها الصحية، لتشمل - إضافة إلى خيمتي دائرة السياحة والتسويق التجاري في المحيصنة وهور العنز - ثلاث خيام لدائرة الشؤون الإسلامية في كل من المحيصنة والقوز والعوير وخيمة لتاكسي دبي، إضافة إلى تنظيمها ثلاثة أيام طبية.ومن أبرز مشاركات العيادة، الفحص الطبي، و تجميع الحالات حسب اللوائح المقررة من اللجنة الدائمة للعمال، لتواصل علاجها في كلية حمدان بن محمد للأسنان.