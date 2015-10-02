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مستشفى توام يجري 8 عمليات بروستات في 3 أيام

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مستشفى توام يجري 8 عمليات بروستات في 3 أيام مستشفى توام يجري 8 عمليات بروستات في 3 أيام

غادر الدكتور الأميركي « آرثر بورنيت » مساء أمس مستشفى توام في مدينة العين، حيث تواجد لمدة 3 أيام في قسم المسالك البولية في المستشفى، وأجرى 8 عمليات صعبة ودقيقة استغرقت ساعات طويلة.

وأوضح الدكتور موفق سلمان، استشاري مسالك بولية وتناسلية وإخصاب وعقم الرجال، ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى توام، أنه بناء على التعاون بين «مستشفى توام» مع «جونز هوبكنز الطبي» في الولايات المتحدة الأميركية تتم عملية الحصول على استشارات بالنسبة لبعض الحالات الصعبة، إلى جانب استقطاب الأطباء والاختصاصيين لعلاج الحالات الصعبة أيضا.

ويعد الدكتور « آرثر بورنيت » اختصاصي في مجال صحة الرجل في مستشفى «جونز هوبكنز الطبي» في بولتيمور، وزار مستشفى توام لمدة 3 أيام أجرى خلالها 8 عمليات من المستوى الصعب. كما استُقطب الدكتور سابقا في عام 2010، وبعدها توالت زياراته سنويا لمستشفى توام للقاء وعلاج الحالات الصعبة، بسبب الحرص الكبير من شركة صحة على تطوير خدماتها التي من شأنها أن تسهم في علاج المرضى.

كما أثنى الدكتور « آرثر بورنيت »على مدى تطور قسم المسالك البولية في مستشفى توام، وحداثة الأجهزة الموجودة فيه عموما مثل المناظير، وغيرها. وأبدى سعادته بوجوده في دولة الإمارات عموما، وتحديدا في مستشفى توام للقاء وعلاج المرضى.

 

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