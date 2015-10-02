«الهلال» تطلق جائزة عون للخدمة المجتمعية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم جائزة عون للخدمة المجتمعية في المدارس التابعة للمجلس في أبوظبي.

وقال محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في كلمة ألقاها في الاحتفال، الذي أقيم أمس بمسرح الأرشيف الوطني في أبوظبي، إن هذه الجائزة التي ترعاها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسعى إلى تعزيز روح العمل التطوعي وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء ونشر الوعي بأهداف التكافل الاجتماعي بين الطلاب والمجتمع المحلي.

وأوضح أن مجلس أبوظبي للتعليم يسعى من خلال التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر إلى تحفيز أبنائنا الطلبة نحو العمل التطوعي ونشر مفاهيم القيم التوعوية من خلال العمل المشترك بين المعلمين والهلال الأحمر الإماراتي والمجلس فضلاً عن الدور المهم الذي تؤديه المدرسة في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وروح العمل التطوعي في نفوس الطلبة.

رعاية

ونوه بأن هذه الجائزة تقدم خدمة مجتمعية في نطاقات متنوعة تشمل مشروع رعاية المرضى وخدمة أسر السجناء وبرنامج خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع رعاية الأيتام ودعم الأسر المحتاجة والمتعففة وغيرها من البرامج المجتمعية والإنسانية التي تخدم فئات معينة من المجتمع المحلي.

وأكد أهمية العمل التطوعي في الميدان التربوي والمجتمع الإماراتي في غرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء وأن جميع مدارس المجلس والهيئات الإدارية والتدريسية قادرة على دعم العمل التطوعي لدى الطلبة لتحقيق أهداف الجائرة من خلال تشكيل فرق العمل في الهلال الطلابي وفق خطة عمل تتضمن آلية المشاركة في جائزة عون للخدمة المجتمعية وبمتابعة منسقي الهلال الأحمر والخدمة الاجتماعية أو من لديه الرغبة في العمل التطوعي.

وأكد محمد سعيد الرميثي مدير فرع أبوظبي بالهلال الأحمر أن الهلال يسعى من خلال جائزة عون إلى تعزيز روح العمل التطوعي وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وقال إن الجهود التي يقدمها مجلس أبوظبي للتعليم في هذا المجال مهمة جداً للارتقاء في العمل التطوعي عن طريق طلاب المدارس لما للمدرسة من دور مهم في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.

جهود

وأوضح أن الجهود المتواصلة من هيئة الهلال الأحمر استطاعت ترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية في نفوس الطلاب منوهاً إلى أن الهلال الأحمر تأمل في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتهم وولائهم للوطن والاستثمار في قادة الغد ليكونوا فاعلين في دعم مسيرة القيادة والوطن.

ودعا إلى الارتقاء في أداء الجائزة والبرامج التي يتم تنفيذها من خلالها عن طريق المدارس المشاركة، مؤكداً أن الإنسان لكي يتطور لا بد من الخوض في التجارب النوعية والمبتكرة وأن الأعمال والمشاريع التي ستقدمها المدارس ستتسم بالابتكار وروح المنافسة والتميز.

وقال محمد السيد أحمد رئيس قسم خدمة الجمهور في مجلس أبوظبي للتعليم إن المدارس الخاصة في أبوظبي ستشارك أيضاً بكثافة في جائزة عون للخدمة المجتمعية للعمل على إشراك الطلاب في العمل التطوعي بكافة فعالياته.

بعد ذلك تم عرض فيلم توضيحي عن التطوع وأهدافه ومجالات العمل فيه وأبرز مبادرات إدارة المتطوعين في الهلال الأحمر ومفهوم العمل التطوعي.

أهداف

تسعى الجائزة لتحقيق أهداف هيئة الهلال الأحمر وترجمتها لأعمال واقعية تخدم المجتمع المحلي ودعم دور المدرسة المهم في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز روح العمل التطوعي في نفوس الطلبة وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية والمشاركة في الأنشطة الوطنية. كما تسعى إدارة المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هذا العام إلى مشاركة ما لا يقل عن 200 مدرسة في جائزة عون.