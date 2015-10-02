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اللمس ثلاثي الأبعاد جديد شرطة دبي الذكية

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اللمس ثلاثي الأبعاد جديد شرطة دبي الذكية اللمس ثلاثي الأبعاد جديد شرطة دبي الذكية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إدخال تطوير جديد على تطبيقاتها على أجهزة «آي فون 6 أس» تُمكن مستخدمي هذا النوع من الهواتف من الاستفادة من الميزات والخصائص المتمثلة في اللمس ثلاثي الأبعاد (3D Force Touch) وخاصية البحث السريع (Spotlight Search).

جهود

وأوضح العقيد الدكتور مهندس أحمد بن صبيح، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بالنيابة، أن توفير خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد والبحث السريع يأتي في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكية في تطوير التطبيقات، وبمتابعة مباشرة من اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، لتحويل تطبيق شرطة دبي وجميع الخدمات إلى ذكية في ظل توجهات حكومة دبي، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد تقدم مفهوماً جديداً لاستخدام الهواتف الذكية، وتضيف طرق متعددة تُسهل الوصول إلى الخدمات بلمسة واحدة عبر تنويع درجات الضغط على الشاشة.

سلاسة

من جانبه قال سامر الخواجة أخصائي معلومات، مــــدير المشروع، إن المستخدم يستطيع عبر خاصية اللمس ثلاثية الأبعاد الدخول إلى عدد من أهم الخدمات التي تقدمها الشرطة مثل الاستغاثة، ودفــع المخالفات، وبحث الحالة المرورية، والإبلاغ عن الحوادث البسيطة.

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الذكية طورت واستحدثت نظماً ذكيةً تطبَّق عبر الهواتف الذكية منها ما تم تطبيقه بالفعل، ومنها ما هو في طور التجربة وسيعلن عنه في وقت قريب ومن خلال المشاركة في معرض جيتكس 2015 خلال الفترة من 18 – 22 أكتوبر 2015 والذي يمكن للزائر متابعته من خلال منصة شرطة دبي S2 – B1.

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