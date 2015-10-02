مجلس الوزراء يعتمد 80 مليون درهم لصحة المسنين

أعلن الدكتور حسين عيد الرحمن وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز والعيادات اعتماد مجلس الوزراء مبلغ 80 مليون درهم لوزارة الصحة للسنوات الثلاث المقبلة لتوفير الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن وتوفير الحياة الكريمة لهم .

وأعلن الدكتور حسين في مؤتمر صحفي عقد صباح امس في فندق حياة ريجنسي في مدينة دبي الطبية على هامش المؤتمر العالمي الاول للرعاية المنزلية لكبار السن عن اطلاق مبادرة »عناية « لرعاية كبار السن على مستوى الدولة تنفيذا لمبادرات مختبر الابداع الصحي، لافتا الى ان الوزارة ستبدأ في تنفيذ البرنامج في امارة الفجيرة قبل نهاية العام الجاري ويستهدف ألْفَ مستفيد لهذا العام وسيشمل رأس الخيمة نهاية عام 2016 ويبدأ في عجمان وأم القيوين في عام 2017 ، لافتا الى ان وزارة الصحة جهزت سيارة فيها احدث الاجهزة الطبية بكلفة 3.5 ملايين درهم ، كما عينت 29 موظفاً من اصل 33 موظفاً إلى غاية الآن من مختلف التخصصات.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز والعيادات: يتواجد فريق عمل للرعاية الصحية في كل امارة يشمل اطباء وممرضين واختصاصي تغذية وعلاجاً تأهيلياً ووظيفياً وحركياً وفني مختبر وطبيب اسنان واداريين وسيتم زيارة فريق عمل لكل امارة في السنة الثانية لتغطية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية المنزلية، مشيرا الى ان التقديرات الاولية تشير الى وجود 5% من المواطنين فوق سن الستين ومن المتوقع ان يصل الرقم الى 9% في منطقة الشرق الاوسط في عام 2025 و15 % في العام 2050.

تنسيق

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن: ان هناك 529 من كبار السن في امارة رأس الخيمة ممن تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية ، لافتا الى ان البرنامج سيتم تطبيقه بالتزامن من قبل الجهات الصحية الرسمية في كل من امارتي ابو ظبي ودبي في حين يتم تطبيقه في امارة الشارقة من قبل مدينة الشارقة للخدمات الانسانية .

واشار إلى أن اطلاق المؤتمر العلمي الأول للرعاية المنزلية لكبار السن يعكس حرص الوزارة على توفير السبل المناسبة لتلبية احتياجات شريحة كبار السن، التي تحظى بمكانة خاصة لدى القيادة الرشيدة في الدولة.

ويعكس الحدث تنامي الاهتمام الحكومي بكبار السن ومساعي وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية الأولية والثانوية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن حياة صحية لكافة أفراد المجتمع الإماراتي، بمن فيهم المسنون الذين يحتاجون إلى عناية خاصة تضمن لهم الخصوصية والسلامة والراحة.»

اهتمام

وأكد ان وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المبادرات الرامية إلى خدمة كبار السن وتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية المنزلية التي باتت متاحة حالياً على مستوى الدولة. وتساهم هذه الخدمات في تمكين المسنين من الحصول على أفضل العلاجات المخصصة في المنزل بعد قضاء فترات محددة في دور الرعاية المتخصصة.

وتقوم فرق متنقلة من الأطباء والخبراء والممرضين المتمرسين بزيارة منازل المسنين ومتابعة حالاتهم الصحية بمساعدة أفراد الأسرة، مما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء التواجد في محيطهم الأسري وضمن أجواء من الراحة والأمان والطمأنينة النفسية.«

إضاءة

أشادت منظمة الصحة العالمية ببرنامج الرعاية المنزلية المطبق في دولة الامارات وتوفر عدد من دور الرعاية المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية لكبار السن في منازلهم لا سيما لأولئك الذين يعانون من صعوبة الحركة والمصابين بالأمراض المزمنة، بما في ذلك »مدينة الشيخ خليفة الطبية« في أبوظبي و»مستشفى توام« في العين.

وتقدم الوزارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع هيئة الصحة بحكومة أبوظبي وهيئة الصحة بحكومة دبي ووزارة الشؤون الاجتماعية في عجمان ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة واستراحة الشواب وهيئة الصحة بحكومة دبي، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية.